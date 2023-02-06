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Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'milli görüş ve Erbakan' yanıtı

Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'milli görüş ve Erbakan' yanıtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde 'Erbakan ve Milli Görüş' eleştirilerine, "Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın!" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zatın 6'lı masada kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Aslında o daha henüz siyasetin içinde yokken, ben, Milli Selamet, Refah Partisi oralardan alalım, oraların gençlik kollarında aktif çalışan birisiydim." sözleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar temsilcilerinin partisine yönelttiği 'Erbakan ve Milli Görüş' eleştirilerine tepki gösterdi.

"O gömlek artık size olmaz"

Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu, "Zamanında gardıroplarının tozlu raflarına attıkları 'Milli Görüş gömleği' yine akıllarına düştü! Ama nafile! O gömlek artık size olmaz, üzerinizde durmaz, taşıyamazsınız; size ağır gelir! 'Eski Milli Görüşçü' olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır!" diye yazdı.

"Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz!"

"Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın! Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz! Yoldan çıkan, her şart altında yola devam edenlere dışardan akıl veremez! Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz!" tepkisini gösteren Karamollaoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi’nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim? Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?"

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