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AK Partili Hüseyin Yayman: 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

AK Partili Hüseyin Yayman: 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

Türkiye'nin doğusu 7.4'lük büyük depremle sallandı. Onlarca vatandaşın öldüğü deprem birçok ilde de hissedildi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ailesinin göçük altında olduğunu söyledi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ailesinin göçük altında olduğunu söyledi. CNN Türk yayınına bağlanan Yayman "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında" dedi.
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Türkiye'nin doğusu şiddetli depremle sarsıldı. Şehirlerde yıkımlar oluşurken göçün altında kalan vatandaşlara ulaşmak için aralıksız çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremin ardından ülkenin doğusundaki illerde hasar ve yıkımlar oluştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyledi. Yayman "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde" dedi.

Yayman'ın CNN Türk ekranlarına yaptığı açıklama şöyle:

Gözükenden daha büyük hasarlarda binalarımız var. Türkiye'ye çağrımız dua etsinler bize. Deprem gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.

Benim 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu ,hasarlar var. Herkes seferberlik halinde.

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