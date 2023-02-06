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Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

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Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Hatay'da yıkıma neden oldu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

 Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem; Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Hatay'da yıkıma neden oldu.

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Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

Şehirlerden içleri acıtan görüntüler geldi...

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Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi
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