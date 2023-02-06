Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 şiddetindeki deprem 8 şehirde yıkıma neden oldu. Peki şu ana kadar hangi ilde kaç bina yıkıldığı ve kaç kişinin öldüğü açıklandı... İşte Kahramanmaraş depreminin hasar tespit raporu...

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece yarısı meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş'la birlikte, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkılan binalar var...

Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 32 artçı deprem meydan geldi. Şehirlerden gelen hasar ve can kaybı bilgileri şöyle:

KAHRAMANMARAŞ... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

OSMANİYE... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ADIYAMAN... Adıyaman Valisi NTV canlı yayınınında kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR... Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı."

MALATYA... Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

ŞANLIURFA... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "Şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 77 vatandaşımız da yaralı. Kentte 19 bina yıkıldı."

SİVAS... Pulur Mahallesi’nde 12 katlı bina çatlaklar dolayısıyla polis ekiplerince tahliye edildi.

ADANA... Deprem nedeniyle Adana’nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir apartman yıkıldı. Adana'da ayrıca biri 14, diğeri 17 katlı olmak üzere üç bina yıkıldı.