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AK Parti Milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kaldı! Ailesi de yanında

AK Parti Milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kaldı! Ailesi de yanında

Kahramanmaraş merkezli 7.4 şiddetindeki depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yıkılan binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremin ardından ülkenin doğusundaki illerde hasar ve yıkımlar oluştu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu belirterek, İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında" bilgisini vermişti.

AK Pati Milletvekili de enkaz altında

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi deprem sonrası enkaz altında kaldı. Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir çok hemşehrimiz gibi Deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.

AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde cenaze namazına katıldı ve “Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz’ın kıymetli babasının cenaze merasimine Valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerim ile beraber katıldık. Allah rahmet eylesin…” ifadelerini kullanmıştı.

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