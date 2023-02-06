Rusya'dan yardım açıklaması: Uçakları hazır tutuyoruz

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını ve 2 adet IL-76 yardım uçağını arama kurtarma birimleriyle hazır tuttuklarını duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Sivas, Mersin, Samsun, Trabzon bir çok ilde de çok şiddetli hissedildi. Depremde can kayıpları olduğu bildirildi.

Rusya'dan son dakika açıklama geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını ve 2 adet IL-76 yardım uçağını arama kurtarma birimleriyle hazır tuttuklarını duyurdu.