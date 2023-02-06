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Haluk Levent'te deprem sonrası takipçilerine yalvardı: Yapmayın etmeyin

Haluk Levent'te deprem sonrası takipçilerine yalvardı: Yapmayın etmeyin

Sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medya kullanıcılarını yardım çalışmaları hakkında uyardı. Levent, "Şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi tweetler gördüm. Yapmayın! Etmeyin" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Ahbap arama kurtarmanın deprem bölgesine gittiğini duyurdu.

Kendisinin de bölgeye gittiğini söyleyen Levent ayrıca, sosyal medya kullanıcılarına yardım çalışmaları hakkında uyarıda bulundu. Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi tweetler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra."

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