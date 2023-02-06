Hatay Havalimanı pistini görenler gözlerine inanamadı Kahramanmaraş depremi yıktı geçti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Hatay'ı da vurdu. Hatay Havalimanı pistinin hali depremin şiddetini gözler önüne serdi. Ürperten görüntüler cep telefonu kamerasındaydı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerde de etkili oldu.
Bunlardan birisi de Hatay oldu. Hatay Havalimanı pisti depremin şiddetiyle yarıldı. Beton bloklar kağıt gibi yırtıldı. Ürperten görüntüler vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.