Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem oldu! Çok sayıda bina yıkıldı! Deprem anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta çok şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddeti 7.4 olarak açıklandı. İHA son dakika haberinde Kahramanmaraş ve çevre illerde çok sayıda binanın yıkıldığını açıkladı... Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor... Sosyal medyaya düşen görüntüler ise deprem şiddetini gözler önüne serdi. İşte o görüntüler...

Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 04.17'de meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Deprem Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay dahil çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Göçük altında kalan bazı vatandaşlar sosyal medyadan yardım istedi... Çok sayıda ilden yıkım haberleri geliyor...

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak açıklarken, merkez üssünün Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Sofaca mevkisi olduğunu ve derinliğinin de 5 kilometre olduğunu duyurdu.

Çok sayıda şehirden yıkım haberi var

Kahramanmaraş merkezli depremde çevre illerden de çok sayıda bina yıkıldığı haberleri geliyor. Kahramanmaraş'la birlikte, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilden yıkım olduğu haberleri geliyor.

Sosyal medyadan yardım istiyorlar

Şeyma Erden isimli bir kadın "Göçük altındayım yangın çıktı Gaziantep islahiye 6 aylık bebek var Atatürk bulvarı şehit Mehmet deveci sokak no 1 #DEPREMOLDU" paylaşımı yaparak yardım istedi.

Artçılar 6 büyüklüğünde gelebilir

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, "Bizde 5.5 büyüklüğünde geçen depremlerde hasar meydana geliyor. Geniş bir alanda hissedildiğine göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. Kocaeli depremi gibi bir deprem. Zemine bağlı olarak çok şiddetli yıkımlara neden olmuş olabilir. Artçılar 6 büyüklüğünü geçebilir. O yüzden deprem geçti diye hareket etmemeleri gerekir. Özellikle depremin merkez üssündekiler. Hava soğuk da olsa açık alanlarda kalmaları lazım." dedi.