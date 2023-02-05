CHP'li Yaşar Okuyan'dan Meral Akşener'e tehdit! Altılı Masa'yı dağıtırsa elimde belgeleri var açıklarım

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan "Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdim diyen Okuyan "Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler." dedi.

İşte Yaşar Okuyan'ın o sözleri;

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaz kazanamaz olgusunu oluşturan hangi parti?Kazanacak bir adayla çıkmalıyız diyor.

çıksın Peki ben de buradan teklif ediyorum. Sen son seçimde adaylarını koydun. %7'de kaldı.

"Elimizde belge ve dosyalar var"

O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var.

İhanettir, bunu çok net söylüyorum; Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı partinin içinden negatif konuşmaların hepsi kendi bilgisi dahilinde oluyor.

Kılıçdaroğlu seçime girecek sen de gir. Kim sevinecek buna AKP. Peki bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu? O zaman sorular arka arkaya geliyor.

"Dosyayı kılıçdaroğlu'na verdim"

Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilglili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım.

"Ağabeyinin hatrına susma hakkımı kullanıyorum"

Meral akşener'in abisinin hatırına - Allah rahmet eylesin Benim 40 senelik arkadaşım, düzgün Dürüst namuslu - susma hakkımı kullanıyorum