BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
POLİTİKA

CHP'li Yaşar Okuyan'dan Meral Akşener'e tehdit! Altılı Masa'yı dağıtırsa elimde belgeleri var açıklarım

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan "Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdim diyen Okuyan "Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler." dedi.

İşte Yaşar Okuyan'ın o sözleri;
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaz kazanamaz olgusunu oluşturan hangi parti?Kazanacak bir adayla çıkmalıyız diyor.
çıksın Peki ben de buradan teklif ediyorum. Sen son seçimde adaylarını koydun. %7'de kaldı.

"Elimizde belge ve dosyalar var"
O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var. 

İhanettir, bunu çok net söylüyorum; Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı partinin içinden negatif konuşmaların hepsi kendi bilgisi dahilinde oluyor. 

Kılıçdaroğlu seçime girecek sen de gir. Kim sevinecek buna AKP. Peki bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu? O zaman sorular arka arkaya geliyor.

"Dosyayı kılıçdaroğlu'na verdim"
Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilglili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım.

"Ağabeyinin hatrına susma hakkımı kullanıyorum"
Meral akşener'in abisinin hatırına - Allah rahmet eylesin Benim 40 senelik arkadaşım, düzgün Dürüst namuslu - susma hakkımı kullanıyorum 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Ercan İstanbul depremindeki o patlama sesini açıkladı! Gece o saatte olması ilginç
Ahmet Ercan İstanbul depremindeki o patlama sesini açıkladı! Gece o saatte olması ilginç
Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı: Ankara'daki renkli görüntüler gündem oldu
Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı: Ankara'daki renkli görüntüler gündem oldu
İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı
İYİ Partili Ümit Dikbayır markete gitti şok oldu! Enflasyon hesabı kasada belli oldu
İYİ Partili Ümit Dikbayır markete gitti şok oldu! Enflasyon hesabı kasada belli oldu
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü faciası! 8 ölü 36 yaralı var...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü faciası! 8 ölü 36 yaralı var...
Sürünerek içeri daldılar alışveriş çılgınlığı kamerada: Sakin, herkese yeter kırmayın!
Sürünerek içeri daldılar alışveriş çılgınlığı kamerada: Sakin, herkese yeter kırmayın!
Sinan Ateş paylaşımına kurşun yağmuru: O anlar kamerada
Sinan Ateş paylaşımına kurşun yağmuru: O anlar kamerada
Dur ihtarına uymadı, ters şeride girdi, kaçarken drift attı! Alkollü sürücüye ceza yağdı
Dur ihtarına uymadı, ters şeride girdi, kaçarken drift attı! Alkollü sürücüye ceza yağdı
Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tartışması özürle bitti
Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tartışması özürle bitti
Gürsel Tekin yayında yaka mikrofonunu fırlattı
Gürsel Tekin yayında yaka mikrofonunu fırlattı
Fenerbahçe taraftarı uçakta maçın hakemini tehdit etti: "Sizi sokağa çıkartmayız"
Fenerbahçe taraftarı uçakta maçın hakemini tehdit etti: "Sizi sokağa çıkartmayız"
Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı anların görüntüsü
Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı anların görüntüsü