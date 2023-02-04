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Sinan Ateş paylaşımına kurşun yağmuru: O anlar kamerada

Sinan Ateş suikastına dair soruşturma da belirsizlikler de devam ediyor. Cinayetin ardından çarpıcı olaylar yaşanırken, sosyal medyada Sinan Ateş suikastı ile ilgili paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişinin evi kurşunlandı. Evi kurşun yağmuruna tutulan Hacı Cesur, sosyal medyadan o anları paylaştı.

Sinan Ateş suikastına dair soruşturma da belirsizlikler de devam ediyor. Cinayetin ardından çarpıcı olaylar yaşanırken, sosyal medyada Sinan Ateş suikastı ile ilgili paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişinin evi kurşunlandı. Evi kurşun yağmuruna tutulan Hacı Cesur, sosyal medyadan o anları paylaştı.

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