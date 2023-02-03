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POLİTİKA

Doğu Perinçek: Millet İttifakı'nın programı, Amerika ve Avrupa'dan 'aferin' alma programı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Avrupa bize aferin diyecek” sözlerine yanıt verdi. Perinçek, "Millet İttifakı'nın programı, Amerika ve Avrupa'dan 'aferin' alma programı." dedi.

Altılı Masa mutabakat metninde Batı'ya bağlılık sözü verirken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Avrupa bize aferin diyecek” sözleri büyük tepki çekti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Babacan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Çıkış Yolu Programındaki konuşmasını paylaşan Perinçek, "Millet İttifakı'nın programı, Amerika ve Avrupa'dan 'aferin' alma programı." ifadelerini kullandı.

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