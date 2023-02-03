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Her kasayı açışında kendine pay aldı! Çalıştığı iş yerini 1 yıl boyunca böyle soydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BAĞCILAR'da bir şahıs, 1 yıl içinde çalıştığı iş yerinden 150 bin lira çaldı. Şahsın, iş yerinde yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasada görev alan iş yeri çalışanı 1 yıl içinde toplamda 150 bin lira çaldı. İhbar üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde, iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Şahıs çalıştığı iş yerinde, parçalar halinde 1 yıl içinde toplamda 150 bin lira çaldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen M.K. isimli şüpheli şahıs, çevredeki güvenlik kameralarının da incelenmesi sonucunda polis ekiplerince Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli kontrol ile serbest

Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

150 bin lirayı parça parça çalması kamerada

Bağcılar’da bir iş yerinin kasasında çalışan M.K. isimli şüpheli şahıs, parçalar halinde toplamda 150 bin lira çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın kasada vatandaşlardan aldığı ürünlerin parasını aldığı anda bir kısmını cebine diğer kısmını ise kasaya koyduğu görüldü.

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