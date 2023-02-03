Bolu'da zincirleme kaza

BOLU'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Anadolu Otoyolu İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi alınamadı.

Bolu-Yedigöller mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaşandı.

Tır ve yolcu otobüsünün de aralarında olduğu çok sayıda araç birbirine girdi.

Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor. Can kaybı ve yaralıların olup olmadığına ilişkin henüz bilgi alınamadı.