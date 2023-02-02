Almanya'da gurbetçi kadın 'geçinemiyoruz' dedi yorum yağdı 'Siz sizden daha zenginsiniz'

Avrupa'da da yaşamanın zor olduğunu ve aldıkları maaşın kira ve faturalara ancak yettiğini ifade eden bir gurbetçi kadın, kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Gurbetçi kadın "Bize laf edip durmayın. Siz sizden daha zenginsinsiniz. 8 bin TL alıyorsunuz. İsterse fiyatlar uçuk olsun. Bizim de burada fiyatlarımız uçuk" dedi. 'Ya sen 2 aylık maaşınla gelir burada ev alırsın araba alırsın.' N.h alırsın" dedi.

Almanya'da yaşadığını ve Avrupa'da yaşam şartlarının sanıldığı gibi olmadığını ifade eden gurbetçi kadının videosu sosyal medyada gündem oldu.

Geçinemediklerini söyleyen kadın, görüntülerde şunları söyledi:

"Elimizde hiçbir şey kalmıyor deyince bize inanmıyorlar. Biz burada geçinemiyoruz. Biz burada bir salatalık alalım mı diye düşünüyoruz. Türkiye'deki insanlar her gün dışarıda yiyorlar. Bir serpme kahvaltı 400 TL olmuş. Her gün gidiyorsunuz. Ben anlamıyorum.

"Daha güzel telefonlar kullanıyorlar"

Bizim burada da ekonomik kriz var. Hiçbir şey alamıyoruz artık. Zaten bizim kiralarımız bin euro. Aldığımız para bin 700 euro. Siz bizden daha zenginsiniz 8 bin TL alıyorsunuz. Türkiye'deki insanlar anlamıyor. Onlar bizden daha iyi yaşıyorlar. Daha güzel telefonlar kullanıyorlar. Türkiye'dekiler yeni bir şey çıktı mı hemen alıyorlar. Nasıl oluyor nasıl alıyorsunuz hepiniz ben anlamıyorum."