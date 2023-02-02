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Görenler telefona sarıldı! Oto sanayide ilginç görüntü: Arabayı çöpe attı!

Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu. Kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, çöp konteynerlerinin üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kim tarafından ve neden bırakıldığını anlamaya çalıştı.

Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

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