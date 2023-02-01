Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan video savaşı! 'Bay bay Kemal'e 'Bay bay hepiniz...' cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğl'na "Bay bay Kemal" dedi, 'Sayın Bakan' dizisiyle gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu, Organize İşler filminden bir "Bey bye hepiniz" sahnesiyle cevap verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bay Kemal' ifadesini kabullenip kullanmaya başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay bay Kemal" lakabı takmış ve 'Sayın bakan' dizisindeki 'Türkiye'de muhalefet nasıl olur' repliğiyle Altılı Masa'yı eleştirmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Organize İşler filminin bir kesitiyle yanıt verdi. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmi ve Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısının yer aldığı videoyla cevap verdi.

Kılıçdaroğlu o videoyu, “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…” notuyla yayımladı.