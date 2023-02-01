BIST 4.868
DOLAR 18,82
EURO 20,52
ALTIN 1.166,77
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan video savaşı! 'Bay bay Kemal'e 'Bay bay hepiniz...' cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğl'na "Bay bay Kemal" dedi, 'Sayın Bakan' dizisiyle gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu, Organize İşler filminden bir "Bey bye hepiniz" sahnesiyle cevap verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bay Kemal' ifadesini kabullenip kullanmaya başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay bay Kemal" lakabı takmış ve 'Sayın bakan' dizisindeki 'Türkiye'de muhalefet nasıl olur' repliğiyle Altılı Masa'yı eleştirmişti. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Organize İşler filminin bir kesitiyle yanıt verdi. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmi ve Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısının yer aldığı videoyla cevap verdi.

Kılıçdaroğlu o videoyu, “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…” notuyla yayımladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı AK Partili vekillere tepki: Aldığınız maaşlar haramdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı AK Partili vekillere tepki: Aldığınız maaşlar haramdır
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Nagihan Karadere kansere yakalanmıştı! "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek o süreci anlattı
Nagihan Karadere kansere yakalanmıştı! "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek o süreci anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti herkes o diziyi arıyor! İşte 'Sayın Bakanım'daki o sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti herkes o diziyi arıyor! İşte 'Sayın Bakanım'daki o sahne
Başörtüsünü bağlarken hapşırınca ağzına aldığı iğneyi yuttu
Başörtüsünü bağlarken hapşırınca ağzına aldığı iğneyi yuttu
Bursa'da inşaat işçisi 3'üncü kattan ağabeyinin üzerine düştü!
Bursa'da inşaat işçisi 3'üncü kattan ağabeyinin üzerine düştü!
Cem Seymen'den siyasi parti açıklaması
Cem Seymen'den siyasi parti açıklaması
Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum
Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...