BIST 5.013
DOLAR 18,81
EURO 20,47
ALTIN 1.165,74
MEDYA

Cem Seymen'den siyasi parti açıklaması

Geçmişte aday olduğu CHP'yle ilgili ise Seymen, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "gençlikten, kadından ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı" ve milletvekili olmayı istediğini açıkladı.

Geçmişte aday olduğu CHP'yle ilgili ise Seymen, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "gençlikten, kadından ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı" ve milletvekili olmayı istediğini açıkladı.

Okan Bayülgen'n sunduğu Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları Emre Altuğ, Doğukan Polat, Cem Seymen, Yasemin Şefik, Serdar Turgut ve Atilla Atasoy oldu.

Televizyon programcısı Cem Seymen'in tarım alanındaki konuşmalarına değinen Bayülgen siyasetle ilgili bir soru yöneltti. 

SİYASİ PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ
Bayülgen'in "Seninle görüşen bir parti var mı? Evet ya da hayır de. Kim görüştü falan sormuyorum" sorusuna Seymen "Evet var diyerek yanıt verdi. Bayülgen ise "Olacak, olması lazım. Senin bir siyasi poziyon, figür, danışman olarak geleceğe yönelik olarak sana müracaat etmesi lazım. Senin şuanda bize söylediğin her şeyi gelecekte biz daha çok konuşacağız." diyerek sözlerini sürdürdü. 

"BENİ LİSTEYE 22. SIRADAN KOYDULAR"
Siyasetle ilgili ise Seymen "CNN Türk’den istifa ettim. CHP’ye başvurdum, milletvekili adayı olacağım. Kemal Bey’den randevu alıp gittim. Neler yapılması gerekir anlattım. ‘Beni gençlikten, kadından ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı yapın’ dedim.  Kemal Bey ellerini masaya koyarak beni dinledi, ‘çok önemli hatalar yapıldı, bunları değiştireceğiz’ dedi. Seçilemeyecek bir yerden de beni listeye koymayın diyordum. Beni listeye koydular 22. sıradan. İstanbul 2. Bölgeden. Oradan 9 vekil çıkıyor" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum
Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Aç kurtlar mahalleye indi ineği telef etti korkunç anlar güvenlik kamerasında
Aç kurtlar mahalleye indi ineği telef etti korkunç anlar güvenlik kamerasında
Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”
Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu dehşet anları
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu dehşet anları
İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor
İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor
Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı
Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı
Ufak at Rasim Ozan Kütahyalı! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...
Ufak at Rasim Ozan Kütahyalı! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...
Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin
Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin