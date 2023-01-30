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Rasim Ozan Kütahyalı çok fena uçtu! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...

Canlı yayındaki skandal sözleriyle sık sık gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı bu sefer çok fena uçtu. Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayınında "Devreye girseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı" dedi. Sosyal medyada "ROK ufak at da civcivler de yesin" yorumları yapıldı...

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında bu kez skandal sözleri ve küfürleriyle değil ama siyaset üzerine yaptığı çakışla yine gündeme geldi. ROK, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" iddiasında bulununca herkesin ağzı açık kaldı. 

Rasim Ozan Kütahyalı, yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu. 

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