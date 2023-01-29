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POLİTİKA

İmamoğlu valiye fırça atan Erdoğan'ı taklit etti devletimizi küçültmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Valisi'ni azarlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı. İmamoğlu, Erdoğan'ı "Kime fırça atıyorsunuz ki yani devletimizin valisi. 'Devletimizi küçültmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz" sözleriyle eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma törenine katıldı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Bilecik'te katıldığı açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarlamasını taklit etti. 

Erdoğan, Kızılkaya ile olan diyaloğunda "Ben sana Söğüt- Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun!" demişti.

İmamoğlu Erdoğan'ın bu sözlerini "... Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum. Vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz çalışma arkadaşlarımla böyle anlaşıyoruz. Göz göze anlaşıp bir birimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp "Konuş bakayım, sen öyle de böyle de" demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Onların da benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani devletimizin valisi. '2 kilometre böyle yapmayın olmaz', devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi, makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var; seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran" diyerek eleştirdi.

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