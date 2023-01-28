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Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Gaziantep'te kum yüklü kamyon eve böyle girdi

GAZİANTEP'te, kum yüklü kamyonun yokuş aşağı kayarak eve girdiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere yansıyan 12 gün önceki feci kaza anları yürekleri ağza getirirken olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.

Görüntülere yansıyan 12 gün önceki feci kaza anları yürekleri ağza getirirken olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.
Olay, 16 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 62 nolu sokakta meydana gelmişti. İddiaya göre, bir evin inşaatı için kum getiren Sait K. idaresindeki 63 EAM 132 plakalı kum yüklü kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda geri geri kayarak direksiyon hakimiyeti kaybolduktan bir evin içine girerek durabilmişti.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yürekleri ağza getiren feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kum yüklü kamyonun, eğimli sokak girişinde geri geri kayma ve direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra bir eve girerek durma anları saniye saniye yer aldı.

Yaşanan olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.

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