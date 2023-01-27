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Ergünkent İnşaat'tan açıklama: Daire sahiplerinin mağduriyetleri giderildi

Ergünkent İnşaatının projelerinden 3.şahıslar üzerinden daire alan ve mağdur olduklarını iddia edenlerin mağduriyetleri giderildi. Hak sahipleri yaptıkları açıklamada, "Bize bu zorlu süreçte dahli olmadığı halde sorunlarımızı çözen Emin Adanur'a teşekkür ediyoruz" dediler.

Ergünkent İnşaat ismi kullanılarak 3. şahıslar tarafından mağdur edilen hak sahiplerine Firma sahibi Emin Adanur, sahip çıktı. Sorunları giderilen vatandaşlar, Adanur'a yönelik kamuoyundaki çirkin ithamların asılsız olduğunu söylediler. 

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