Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı anı kamerada
Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'nde silahlı saldırı düzenlendi. Azerbaycan basını, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırganın kalaşnikofla elçiliği basma anının görünleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki güvenlik görevlisinin saldırıyı önlemeye çalışırken yaralandığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.