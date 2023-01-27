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DÜNYA

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı anı kamerada

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'nde silahlı saldırı düzenlendi. Azerbaycan basını, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Saldırganın kalaşnikofla elçiliği basma anının görünleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki güvenlik görevlisinin saldırıyı önlemeye çalışırken yaralandığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

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