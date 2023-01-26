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Ersan Şen canlı yayında çıldırdı! Sana ne ya! Sana mı soracağım ne konuşacağımı?

Habertürk canlı yayınında yine kıyamet koptu. CHP Milletvekili Gürsel Erol ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen birbirine girdi. Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurduğu programda, sık sık CHP'li Gürsel Erol'un sözlerine müdahale etti. Bunun üzerine Gürsel Erol, "Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burda" diye çıkıştı.

Habertürk TV canlı yayınında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı tartışıldı. CHP Milletvekili Gürsel Erol ile ekran tartışmalarının vazgeçilmez ismi hukukçu Prof. Dr. Erşan Şen arasında adeta kıyametler koptu. Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini, çünkü kaybedeceğini savunan Ersan Şen, iktidarın işini iyi yaptığını, masanın ise kafasına göre takıldığını söyledi.

Birbirlerine el kol hareketleri yaptılar

Yayının diğer konuğu CHP Milletvekili Gürsel Erol, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyince stüdyoda ortalık karıştı. Birbirlerine sert cümlelerle yüklenen Şen ile Erol'un el kol hareketleri yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Halk istese Kılıçdaroğlu çoktan adaydı

"Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı." diyen Şen, "Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya" dedi. İktidarın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini çünkü onun karşısında rahat kazanacaklarını bildiklerini savunan Ersan Şen, tüm anketlerde muhalefet için en güçlü adayın Mansur Yavaş, ikinci adayın ise Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. 

Sana ne ya, ne konuşacağımı sana mı soracağım

Ersan Şen'in, CHP'li Gürsel Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi. Sinirlenen Erol "Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burda. Bir izin ver ya" tepkisini gösterdi.

Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı

Şen sözlerinin devamında, "Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım" yanıtını verdi.
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