HaberTürk, "karne hediyesi et" haberinin ham görüntülerini paylaştı Ayazcığım bana şey der misin

HaberTürk, karne gününde annesiyle kasaba giden bir çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" sözleri üzerine işine son verilen muhabir Fatmanur Boylu'nun açıklamalarının ardından haberin ham görüntülerini paylaştı. Boylu'nun mikrofonu uzattığı çocuğa, " , 'Annem karne hediyesi bana et aldı" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Habertürk TV’nin paylaştığı ham görüntüde tartışmalı karne haberiyle ilgili muhabirin çocuğa yönlendirme yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, sosyal medya hesabından görüntüleri, "Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimizi korumak için... Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler... Bakalım ne anlatıyor?" yorumuyla paylaştı.

"Ayazcığım 'Annem karne hediyesi bana et aldı" der misin?"

Aydın'ın paylaştığı görüntülerde Boylu'nun "Mikrofonu uzatayım hatıra kalsın. Karne hediyesi herhalde bugün bir et yemeği" sorusuna çocuğun annesi "Evet aynen" yanıtını veriyor. Daha sonra Boylu, "O zaman Ayaz'a da sorayım. Ayazcığım bana şey der misin, 'Annem karne hediyesi bana et aldı" diyerek mikrofonu çocuğa uzatıyor. Çocuk da "Annem bana karne hediyesi et aldı" diyor.

"Bir daha de şimdi"

"Seviyor musun eti?" sorusuna çocuk, "Hayır. Abimler yer" yanıtını verince, Boylu "Ama senin karne hediyen ne olacak" diye soruyor. Çocuk da "Bir şey olmaz" karşılığını veriyor. Boylu'nun "Bir daha de şimdi, 'Karne hediyesi et aldım' diye" sözleri üzerine çocuk yeniden "Annem karne hediyesi et aldı" karşılığını veriyor.

Ne olmuştu?

HaberTürk'te Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması hakkında yapılan haberde bir çocuğun söyledikleri gündem olmuş, karne günü bir kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuk annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söylemişti.

"Her ay gelir tavuk et alırlar"

Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap alması sosyal medyada konuşulmaya başlarken, Sabah gazetesine konuşan çocuğun annesi, "Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar." yorumunu yapmıştı.

Daha sonra Habertürk, et fiyatları ile ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Televizyon yönetimi, "Karne hediyesi et" haberiyle ilgili yapılan inceleme sonucunda, muhabir Fatmanur Boylu'nun işine son verdiğini bildirdi.

Habertürk’ün karneye et haberi yaptıktan sonra işine son verdiği muhabir Fatmanur Boylu, "Vicdanım rahat; zira kendimden, yaptıklarımdan ve gazeteciliğimden eminim. Bugüne kadar yaptığım gazetecilik ilkesinin getirdikleri doğrultusunda yaptığım hiçbir haberden pişman değilim" dedi.