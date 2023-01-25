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Çığlıkları ortalığı inletti kadını tekme tokat dövdü o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının otoparkında bir adam kadını tekme tokat dövdü. Kadın "Yapma" diye bağırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadının adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanın otoparkında yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir adam ile kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından erkek şahıs yere oturan kadını tekme tokat dövdü. Araya giren diğer vatandaşlara rağmen şiddet uygulayan adam, bir süre sonra sakinleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kadının adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının yerde sürüklenmesi adamın tokat atması ve yanlarında bulunan diğer adamın durumu engellemeye çalışması yer aldı.

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