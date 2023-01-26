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FENERBAHÇE

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can dostu köpeğini kaybeden Emre Mor'un acısına kayıtsız kalmayan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, yaptığı jestle futbolcunun acısını bir nebze olsun hafifletti. Sarı-lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. İstasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman öncesi Jorge Jesus, saha içinde bulunan toplantı salonunda futbolcularla bir araya geldi.

Emre Mor'a duygusal hediye
Öte yandan geçtiğimiz hafta köpeğini kaybeden Emre Mor’a çalışma öncesi takım arkadaşları yeni bir köpek hediye etti. Duygusal anlar yaşayan genç oyuncu takım arkadaşlarına teşekkür ederek hediye edilen köpeği sahiplendi.

"Seni sonsuza dek seveceğim"
Köpeğini kaybettikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emre Mor, "Seni sonsuza dek seveceğim" şeklinde bir yazı yazmıştı.

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