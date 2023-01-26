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Eski basketbolcu sahada öldü! Ölüm an be an kamerada...

BURSA'da basketbol camiasını yasa boğan bir ölüm gerçekleşti. Eski basketbolcuların turnuvasına katılan Mehmet Bülent Dilek, oyundan çıktıktan sonra saha kenarındaki sandalye üzerinde fenalaşarak öldü. O anlar kameralarca an be an kaydedildi...

Bursa'da eski basketbolcuların düzenlediği turnuvaya katılan eski oyuncu Mehmet Bülent Dilek, oyundan çıktıktan sonra saha kenarında oturduğu tabure üzerinde fenalaşarak düştü. 

Yanındakilerin hemen müdahale ettiği Mehmet Bülent Dilek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 58 yaşındaki eski basketbolcunun ölüm sebebi araştırılıyor.

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