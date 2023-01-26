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Malatya'da gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı yolcuların çığlık sesleri

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Malatya’da baraj gölüne uçan özel halk otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların paniklediği anlar görülürken çığlık sesleri duyuluyor.

Kaza, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi Atabey Feribot İskelesi'nde meydana geldi. M.Ş. (53) idaresindeki 44 H 0020 plakalı özel halk otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak içerisindeki yolcularla birlikte Karakaya Baraj Gölü'ne uçtu.

Kazada S.İ. (69), E.E. (26), G.İ. (61) ve A.İ. (63) ise hafif yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kazayı hisseden yolcuların paniklediği görülürken aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

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