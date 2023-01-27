BIST 5.066
DOLAR 18,81
EURO 20,45
ALTIN 1.169,11
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Bilecik Valisi'ne fırça attı! Ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bilecik'teki altın madeni açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya kameralar karşısında fırça attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın, açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya herkesin içinde kürsüden fırça atması dikkat çekti. 

Söğüt Bilecik yolunda az bir bölümde sorun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden Bilecik Valisi Kızılkaya'ya "Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey?" diye sordu. Vali Kızılkaya'nın mikrofonsuz cevap vermesi üzerine Erdoğan, "mikrofon alıp konuş" dedi. ardından da şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Adil Bey, bu Söğüt’le ilgili bir bölüm varmış. Vali Bey nerede?

Vali Kızılkaya: Söğüt-Bozüyük yolu 26 kilometre efendim. Bozuk yol 2 kilometre.

Erdoğan: Ben sana Söğüt-Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey?

Vali Kızılkaya: Bozuk yol 2 kilometre efendim. Yapılıyor.

Erdoğan: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey (Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu) süratle, hemen, anında… Yarın değil hemen şimdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan: "altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"
Erdoğan: "altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"
Lapa lapa kar yağıyor! Özlenen görüntü kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Lapa lapa kar yağıyor! Özlenen görüntü kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Nihat Doğan'dan canlı yayında eski dostu Alişan'a sert sözler! Küslüğün nedeni ortaya çıktı!
Nihat Doğan'dan canlı yayında eski dostu Alişan'a sert sözler! Küslüğün nedeni ortaya çıktı!
Söke’de fırtına camları yerle bir etti! Görüntüler inanılmaz
Söke’de fırtına camları yerle bir etti! Görüntüler inanılmaz
Zonguldak'ta fuhuş operasyonu
Zonguldak'ta fuhuş operasyonu
Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı anı kamerada
Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı anı kamerada
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest!
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest!
Eski basketbolcu sahada öldü! Ölüm an be an kamerada...
Eski basketbolcu sahada öldü! Ölüm an be an kamerada...
Selin Ciğerci sosyal medya hesabından duyurdu! "Evet anne oldum, evladım yakında gelecek"
Selin Ciğerci sosyal medya hesabından duyurdu! "Evet anne oldum, evladım yakında gelecek"
Sıcaklık -12 derece ölçüldü! Soğuktan musluklar dondu
Sıcaklık -12 derece ölçüldü! Soğuktan musluklar dondu
Malatya'da gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı yolcuların çığlık sesleri
Malatya'da gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı yolcuların çığlık sesleri
Ersan Şen canlı yayında çıldırdı! Sana ne ya! Sana mı soracağım ne konuşacağımı?
Ersan Şen canlı yayında çıldırdı! Sana ne ya! Sana mı soracağım ne konuşacağımı?