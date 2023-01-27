Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Bilecik Valisi'ne fırça attı! Ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bilecik'teki altın madeni açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya kameralar karşısında fırça attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın, açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya herkesin içinde kürsüden fırça atması dikkat çekti.

Söğüt Bilecik yolunda az bir bölümde sorun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden Bilecik Valisi Kızılkaya'ya "Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey?" diye sordu. Vali Kızılkaya'nın mikrofonsuz cevap vermesi üzerine Erdoğan, "mikrofon alıp konuş" dedi. ardından da şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Adil Bey, bu Söğüt’le ilgili bir bölüm varmış. Vali Bey nerede?

Vali Kızılkaya: Söğüt-Bozüyük yolu 26 kilometre efendim. Bozuk yol 2 kilometre.

Erdoğan: Ben sana Söğüt-Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey?

Vali Kızılkaya: Bozuk yol 2 kilometre efendim. Yapılıyor.

Erdoğan: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey (Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu) süratle, hemen, anında… Yarın değil hemen şimdi.