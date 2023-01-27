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Nihat Doğan'dan canlı yayında eski dostu Alişan'a sert sözler! Küslüğün nedeni ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alan türkücü Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili konuşan Doğan, konu Alişan'a gelince çarpıcı açıklamalar bulundu. Doğan, eski dostu Alişan'ı vefasızlıkla suçlarken "Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbim kırılmıştı, annem de çok kırılmıştı" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Nihat Doğan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski dostu Alişan'ı vefasızlıkla suçlayan Doğan "Ben onu askerdeyken bile yalnız bırakmadım. Her önemli gününde yanındaydım ama o benim ablamın cenazesine gelmedi" dedi. Ünlü isim Alişan ile bir süredir konuşmadığını belirtti.

"Alişan'ın her şeyine gittim ama..."

Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan, canlı yayında vefasızlıklardan yakınarak şunları söyledi:

"Alişan'ı eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişan'la tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. 1-2 kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbim kırılmıştı. Annem de 'sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi' demişti."

"Annem de Alişan'a çok kırıldı"

"İnsanlar bir güç zehirlenmesine giriyor. Bu saatten sonra arasa da bir şey olmaz gönül ve kalp kırıldı. Allah Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha iyi ve merhametliydi. Yürüyen bir melekti. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Selçuk hastayken ona çok dua etmiştim. Annem çok kırılmıştı."

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