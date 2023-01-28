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POLİTİKA

Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in annesi ilk kez konuştu! Adalet yoksa niye yaşayalım! Ben oğlumun toprağıyla duruyorum

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’daki babaevine taziye ziyaretine gitti. "Adalet yoksa niye yaşayalım? Adalet tecelli etmeli" diyen Sinan Ateş'in acılı annesinin "Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum" sözleri dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022'de, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in Bursa'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Sinan Ateş'in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileten İmamoğlu, acılı aileye sabır dileklerini iletti. Ziyarete Sinan Ateş'in annesinin sözleri damga vurdu. 

Suikast üzerindeki sis perdesi kalkmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in ailesine yaptığı ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından, “Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş'in acısı on binlerce yürekte hala taze. Bursa'daki acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım” notuyla paylaştı.

Sinan Ateş'in annesinin ilk sözleri...

Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde Sinan Ateş’in annesiyle olan diyaloğu dikkat çekti. “Eğer adalet yoksa niye yaşayalım? Adalet tecelli etmeli” diye konuşan acılı anne, “Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı ne de böyle hevesi vardı… Çünkü rahattı kafası, emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı… Herkes kendi kendine gelin güvey oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Benim oğlum güzel insanları yetiştirmek için insanları güzel yerlere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu?” ifadelerini kullandı.

Hala faili meçhul dolaplarında duruyor

Çıkıta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Tetikçi hâlâ yakalanmadı. Aile, “Katiller Meclis'te' dedi. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine "Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun” cevabı verdi. 

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Sinan Ateş” sorusuna “İşine bak” diye terslemesi hatırlatılan Ekrem İmamoğlu, “Ben, bu konuda Genel Başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? ‘Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz' diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil, bütün herkes, adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan Hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.” dedi.

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