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Habertürk canlı yayınında yine "osuruk sesi" krizi! Garip ses gündem oldu: Kim osurdu!

Habertürk'te canlı yayın sırasında duyulan ses izleyiciyi şoka uğrattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, canlı yayında çıkan sesin 'osuruk sesi' olduğu kanısına vardı, 'kim osurdu' şeklinde sorular geldi. İşte canlı yayında yaşanan o garip anlar...

Habertürk'ün "Haftalık" adlı yayınında gazeteci Oya Çebi, Öğretim Görevlisi Salih Gamsız'a Ukrayna'da karşı karşıya gelecek tanklardan hangisi üstün, diye sorduğu sırada canlı yayında arkadan garip bir ses duyuldu.

Duyulan sesin kaynağı net olarak bilinmese de sosyal medya kullanıcıları canlı yayındaki sesin "osuruk sesi" olduğu kanısına vardı. Sosyal medyada 'Kim osurdu' gibi sorular da soruldu. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama olmadı.

Bu ilk değil

Akıllara, daha önce yine aynı kanalda yayınlanan programlarda duyulan yellenme benzeri sesler geldi.

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