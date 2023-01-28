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Ersan Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan her şekilde aday olabilir

Hukukçu Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğine yinelik gerekçeli cevabı, 6'lı masanın bu konudaki itirazının hemen ardından yeniden dolaşıma girdi.

Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçim hazırlıklarını devam ettirirken muhalefette aday belirsizliği sürüyor.

6'lı masanın son toplantısından aday çıkmasa da Erdoğan'ın adaylığına itiraz çıktı.

Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemde üçüncü kez aday olamayacağını, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Kamuoyunda bir süredir tartışmalara neden olan konu muhalefetin ortak açıklamasında kendine yer bulunca tartışmalar da arttı.

Bu kapsamda muhalefetle aynı fikirde olmayan hukukçu Ersan Şen'in konu hakkında yaptığı açıklama yeniden dolaşıma girdi.

Şen, konunun gündeme geldiği ilk günlerde, Erdoğan Aktaş'ın tv100'deki programında Erdoğan'ın adaylığının önünde engel olmadığını savunmuştu.

Anayasa Profesörü Şen, Erdoğan'ın adaylık hakkından mahrum olması için, geçici maddeye zamanında 'mevcut cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamaz' ibaresinin eklenmesi gerektiğini belirtmişti.

"Cumhurbaşkanı görevini tamamlayamamıştır"

Şen'in konu hakkindaki görüşleri şu şekilde:

Türkiye'de Anayasa 2017'de değiştiğinde yeni yönetim sistemi gelmiştir.  101'inci maddede gerçekten de Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5 yıl olduğu, bir kimsenin en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebileceği, yazmaktadır.

Fakat o dönemde seçilmiş ve görevini bırakmak sorunda kalan Cumhurbaşkanı süresini tamamlayamamıştır. Neden tamamlayamamıştır? Çünkü Anayasa değişikliği ile... Doğru; 8 fıkrada geçici 21'inci maddenin hükümleri arasına bu alınabilirdi...

"Geçici maddeye gerek olmaksızın aday olabilir"

Buradaki cevabım şu; iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir, hem süresini tamamlayamadığı için ve hem de yönetim sistemi değiştiğinden gerip nevi şahsına münhasır bir çift balılık vardı doğru ama eski yönetim sistemindeki 2'li 3'lü kararnamelerin terk edilip başbakanlığın kaldırılıp yepyeni bir devlet başkanlığı sistemi konulunca kanaatimce geçici maddeye de ihtiyaç olmaksızın mevcut Cumhurbaşkanı'nın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilecektir. Bunun için seçimin yenilenmesine, erkene alınmasına gerek yok, kıyamet de koparmaya gerek yok. Bir tartışmaya gerek yok.

"Onun seçilemeyeceğine dair madde koymadığınız takdirde..."

Baktığınız zaman görev süresi dolmadan bu insanın elinden cumhurbaşkanlığını almışsınız. Ve yeni yönetim sistemi getirmişsiniz. Yeni sistem ile bu mekanizmayı sıfırlamışsınız. Onun seçilemeyeceğine dair madde koymadığınız takdirde o seçilir.

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