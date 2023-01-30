6 yaşında evlilik skandalının ilk duruşmasında adliye önünde protesto

Türkiye'yi ayağa kaldıran İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşında evlilik skandalı ile ilgili davanın ilk duruşması görüldüğü sırada İsmailağa Cemaati üyeleri adliye yakınında toplandı. Cemaat üyeleri, Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in serbest kalmasını talep etti. Olaya tepki gösterenler de adliye önünde toplanarak protestoda bulundu.

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya G. ve Kadir İ, hazır bulundu.

Duruşma öncesi adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye önünde protesto eden grupların yanı sıra destek için gelenler de yer aldı.

Olayı protesto için eylem yapanların yanı sıra Hiranur Vakfı Üyeleri de adliye önünde geldi. Grup sloganlar atarak tekbir getirdi. Sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel'e destek pankartı da açıldı.