BIST 5.203
DOLAR 18,81
EURO 20,48
ALTIN 1.163,08
YEREL

Çekmeköy'de korkunç olayın görüntüsü çıktı! Halay çekenlerin arasına minibüs daldı

ÇEKMEKÖY'de iddiaya göre park halindeyken hareket eden minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen grubun arasına daldı. Ortalığın bir anda karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Minibüsün halay çekenlerin arasına daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde sürücüsü bulunmayan 34 FRY 275 plakalı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Minibüs, asker eğlencesi için davul zurna ile halay çeken grubun arasına daldı. Minibüs, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün altında kalan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

1 ölü 5 yaralı

Kazada B.T.(16), Cenk Caner Kemer(28), K.S.(13), Yasin Yıldırım(19) ve Can Pusa yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın ifadesinde, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi. Asker eğlencesini düzenlediği belirlenen Şabettin Karaduman'a ise idari yaptırımlar uygulandı.

Dehşet anları kamerada

Minibüsün halay çeken vatandaşların arasına daldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar halay çektiği esnada hareket eden minibüs kalabalığın arasına dalıyor ve panik yaşanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İmamoğlu valiye fırça atan Erdoğan'ı taklit etti devletimizi küçültmeyin
İmamoğlu valiye fırça atan Erdoğan'ı taklit etti devletimizi küçültmeyin
İnsansız kara aracı Kapgan araziye çıktı ilk kez ateş etti
İnsansız kara aracı Kapgan araziye çıktı ilk kez ateş etti
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı dehşet anları güvenlik kamerasında
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı dehşet anları güvenlik kamerasında
Adana'da küçük çocuğun acı ölümü kamerada! Köpekten kaçarken minibüs çarptı
Adana'da küçük çocuğun acı ölümü kamerada! Köpekten kaçarken minibüs çarptı
İşe alınmayan kadının yaptığı olay oldu o anları güvenlik kamerası kaydetti
İşe alınmayan kadının yaptığı olay oldu o anları güvenlik kamerası kaydetti
Habertürk canlı yayınında yine "osuruk sesi" krizi! Garip ses gündem oldu: Kim osurdu!
Habertürk canlı yayınında yine "osuruk sesi" krizi! Garip ses gündem oldu: Kim osurdu!
Ersan Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan her şekilde aday olabilir
Ersan Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan her şekilde aday olabilir
Erdoğan'dan Denizli'de Altılı masaya sert sözler! Aday çıkaramayanlar, kendi sünepeliklerini örtmeye çalışıyor"
Erdoğan'dan Denizli'de Altılı masaya sert sözler! Aday çıkaramayanlar, kendi sünepeliklerini örtmeye çalışıyor"
Eskişehir'deki aile vahşetinde babanın oğlunu vurma anı ortaya çıktı
Eskişehir'deki aile vahşetinde babanın oğlunu vurma anı ortaya çıktı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Gaziantep'te kum yüklü kamyon eve böyle girdi
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Gaziantep'te kum yüklü kamyon eve böyle girdi
Ölüm teğet geçti! Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular o anlar kamerada
Ölüm teğet geçti! Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular o anlar kamerada
AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler
AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler