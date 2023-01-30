BIST 5.174
DOLAR 18,81
EURO 20,53
ALTIN 1.165,07
YEREL

Pakistan'da camide intihar saldırısı: En az 50 yaralı

Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide intihar saldırısı düzenlendi.

Camide öğle namazı kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucun en az 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralılar, Lady Reading Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle caminin içinde büyük hasar meydana geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çekmeköy'de korkunç olayın görüntüsü çıktı! Halay çekenlerin arasına minibüs daldı
Çekmeköy'de korkunç olayın görüntüsü çıktı! Halay çekenlerin arasına minibüs daldı
İmamoğlu valiye fırça atan Erdoğan'ı taklit etti devletimizi küçültmeyin
İmamoğlu valiye fırça atan Erdoğan'ı taklit etti devletimizi küçültmeyin
İnsansız kara aracı Kapgan araziye çıktı ilk kez ateş etti
İnsansız kara aracı Kapgan araziye çıktı ilk kez ateş etti
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı dehşet anları güvenlik kamerasında
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı dehşet anları güvenlik kamerasında
Adana'da küçük çocuğun acı ölümü kamerada! Köpekten kaçarken minibüs çarptı
Adana'da küçük çocuğun acı ölümü kamerada! Köpekten kaçarken minibüs çarptı
İşe alınmayan kadının yaptığı olay oldu o anları güvenlik kamerası kaydetti
İşe alınmayan kadının yaptığı olay oldu o anları güvenlik kamerası kaydetti
Habertürk canlı yayınında yine "osuruk sesi" krizi! Garip ses gündem oldu: Kim osurdu!
Habertürk canlı yayınında yine "osuruk sesi" krizi! Garip ses gündem oldu: Kim osurdu!
Ersan Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan her şekilde aday olabilir
Ersan Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan her şekilde aday olabilir
Erdoğan'dan Denizli'de Altılı masaya sert sözler! Aday çıkaramayanlar, kendi sünepeliklerini örtmeye çalışıyor"
Erdoğan'dan Denizli'de Altılı masaya sert sözler! Aday çıkaramayanlar, kendi sünepeliklerini örtmeye çalışıyor"
Eskişehir'deki aile vahşetinde babanın oğlunu vurma anı ortaya çıktı
Eskişehir'deki aile vahşetinde babanın oğlunu vurma anı ortaya çıktı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Gaziantep'te kum yüklü kamyon eve böyle girdi
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Gaziantep'te kum yüklü kamyon eve böyle girdi
Ölüm teğet geçti! Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular o anlar kamerada
Ölüm teğet geçti! Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular o anlar kamerada