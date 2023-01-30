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Hande Sarıoğlu Icardi için söyledi! Seksi hareketlerle olay teklif: Aşkın olayım...

Çalıştığı kanaldan kovulduktan sonra YouTube'a yönelen spor spikeri Hande Sarıoğlu, son günlerde futbolcu Icardi ile özdeşleşen şarkıyı söyleyip 'Aşkın olayım' sözüne özellikle vurgu yaptı. Ünlü spikerin o anları sosyal medyada "Sarıoğlu'ndan Icardi'ye aşk teklifi" olarak algılandı. Hande Sarıoğlu şarkı söylerken hareketleriyle seksiliğini de öne çıkarmaya çalıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu, YouTube'da yayınlanan programın son anlarında Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. 

Spor spikeri olarak tanınan ve oryantal dansı yüzünden işinden olduktan sonra Youtube'a yönelen Hande Sarıoğlu'nun şarkı söylediği anlarda kameraya bakarak 'Aşkın olayım' vurgusu yapması Icardı'ye mesaj olarak algılandı.

Hande Sarıoğlu, "Aşk adamım" diye seslendiği Icardi için çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaştıktan sonra 'Yerli Wanda...' yorumları aldı. Sarıoğlu'nun şarkı söylediği anlarda el ve kol hareketleri ile seksiliğini öne çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

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