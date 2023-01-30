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Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin

MUĞLA'da, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişiden biri olan Ceren Ceylan hayatını kaybetti. Alkollü sürücünün kendi çabasıyla sudan çıkıp 'ölüyor yetişin' dediği anların ve Ceren'in ölmeden 4 saat önceki doğum günü paylaşımı ortaya çıktı.

Kaza saat 01.30 sıralarında, Marmaris Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, M. B.'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobille dönüşe geçti.

Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından dereye uçtu. Araçtan kendisi çıkan sürücü M.B. ve araçta S. C., içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu ve 'ölüyor ölüyor yetişin' diye bağırarak yardım çığlığı attığı anlar cep telefonu ile vatandaş tarafından görüntülendi.

Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından detaylı inceleme için Muğla Adli tıp kurumuna gönderilen genç kızlar toprağa verilmek üzere, Öykü Kasımoğlu Adana'ya, Ceren Ceylan ise İstanbul'a gönderildi.

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