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Fenerbahçe'den "Oosterwolde hoş geldin" paylaşımı

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Oosterwolde transferinin gerçekleştiğini resmen duyurdu. Kulüpten KAP'a yapan bildiride transfer bedeli olarak 6 milyon EURO ödeme yapılacağı ifade edildi. Fenerbahçe, Oosterwolde için videolu 'hoş geldin' paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul etti.

Fenerbahçe Oosterwolde transferini resmen duyurdu. Kulüpten KAP'a yapılan bildiride "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Euro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır." denildi.

Fenerbahçe yıldız oyuncusunu açıklarken video içinde "Hızlı, esnek, çalım atar..." şeklinde ifadelerine yer verdi.

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