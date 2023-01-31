Aç kurtlar mahalleye indi ineği telef etti korkunç anlar güvenlik kamerasında

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu.

Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

Kameralara yansıyan olayda kurtların sıkıştırdıkları ineğe mahallede saldırdıkları görülüyor. Daha sonra kurtlardan kaçan inek mahallenin dışına çıkıyor.