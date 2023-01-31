BIST 4.987
DOLAR 18,81
EURO 20,37
ALTIN 1.151,86
YEREL

Aç kurtlar mahalleye indi ineği telef etti korkunç anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu.

Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

Kameralara yansıyan olayda kurtların sıkıştırdıkları ineğe mahallede saldırdıkları görülüyor. Daha sonra kurtlardan kaçan inek mahallenin dışına çıkıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”
Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu dehşet anları
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu dehşet anları
İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor
İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor
Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı
Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı
Ufak at Rasim Ozan Kütahyalı! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...
Ufak at Rasim Ozan Kütahyalı! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...
Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin
Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin
Fenerbahçe'den "Oosterwolde hoş geldin" paylaşımı
Fenerbahçe'den "Oosterwolde hoş geldin" paylaşımı
6 yaşında evlilik skandalının ilk duruşmasında adliye önünde protesto
6 yaşında evlilik skandalının ilk duruşmasında adliye önünde protesto
'Emekli oldum' dedi, tüm ürünlerini 5 liradan sattı
'Emekli oldum' dedi, tüm ürünlerini 5 liradan sattı
Hande Sarıoğlu Icardi için söyledi! Seksi hareketlerle olay teklif: Aşkın olayım...
Hande Sarıoğlu Icardi için söyledi! Seksi hareketlerle olay teklif: Aşkın olayım...
Pakistan'da camide intihar saldırısı: En az 50 yaralı
Pakistan'da camide intihar saldırısı: En az 50 yaralı
Çekmeköy'de korkunç olayın görüntüsü çıktı! Halay çekenlerin arasına minibüs daldı
Çekmeköy'de korkunç olayın görüntüsü çıktı! Halay çekenlerin arasına minibüs daldı