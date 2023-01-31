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MEDYA

Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dava dün görüldü. Ece Üner, tv100 ile Ana Haber’de yaşananlara sert tepki gösterdi. “Utanmadılar, utanmıyorlar” diyen Ece Üner, “Utanmıyorlar çünkü oy uğruna gerici yobazlığa şirin görünmek isteyenler olduğu için utanmıyorlar. Aydınlık ve karanlık arasında bir seçim yapılmadığı için utanmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber spikeri Ece Üner, tv100 Ana Haber’de Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davanın ilk duruşmasında adliye önünde toplanan gruba tepki gösterdi.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşından itibaren 'imam nikahı ile evlendirildiği’ Kadir İstekli’nin cinsel istismarına maruz kalması nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, dün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, baroların katılma taleplerini reddederek duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Aile Bakanlığı'nın dün yaptığı başvuru üzerine de davaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Dava öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Bir grup Yusuf Ziya Gümüşel’e "iftira atıldığını ve Gümüşel’in masum olduğunu" savundu.

Üner "Utanmıyorlar" diyerek tepki gösterdi
Ece Üner yaşananlara tv100 Ana Haber’de tepki gösterdi. “Utanmadılar, utanmıyorlar” diyen Ece Üner, şunları söyledi:

“Yüzlerce sarıklı, cübbeli, şalvarlı istismarcılara destek için toplandı. Tekbir getirdi, tehdit etti, gözdağı verdi. Çoğunuz sordunuz nasıl olur ki dediniz. 6 yaşındaki bir çocuğun istismarında sanığı koruyanlar nasıl bu kadarına cüret eder. Bu neyin pişkinliği? Utanmıyorlar mı? diye sordunuz. Cevap verelim: Utanmıyorlar çünkü oy uğruna gerici yobazlığa şirin görünmek isteyenler olduğu için utanmıyorlar. Tarikatlarla mücadele edeceğiz diye haykıran olmadığı için utanmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En hakiki tarikat medeniyettir diye hatırlatan olmayınca utanmıyorlar. Aydınlık ve karanlık arasında bir seçim yapılmadığı için utanmıyorlar. Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığının adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilip kadının adı devletten de silindiğinden beri utanmıyorlar. Haklının suçlanıp, arsızın güçlendiği bir iklimde utanıyorlar. 'Bir kereden bir şey olmaz' deyiverip utanmıyorlar....”

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