BIST 5.013
DOLAR 18,81
EURO 20,47
ALTIN 1.165,74
GÜNCEL

Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum

Gazeteci yazar Murat Bardakçı'dan Sultan Abdülhamit'le ilgili flaş açıklamalar geldi. TRT1'in Payitaht dizisindeki Abdülhamit'in gerçek Abdülhamit'le ilgisi olmadığını belirten Murat Bardakçı, “Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum” dedi.

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Son yıllarda TV ekranlarında yayınlanan tarih dizileri ve Osmanlı padişahlarının ekrana getirilme biçimlerini eleştiren Bardakçı, özellikle Abdülhamit konusunda sönmek üzere olan tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Erdoğan bunu bilmiyor muydu!

Candaş Tolga Işık'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sultan Abdulhamit döneminde bir metrekarae bile toprak kaybedilmedi" sözlerini hatırlatması üzerine Bardakçı, "Evet bir metrekare kaybedilmedi milyon metrekare kaybedildi" diyen Murat Bardakçı, "Erdoğan bunu bilmiyor mu" sorusuna da "Erdoğan'a o metni yazanlar bilmiyor ya da bilerek öyle yazdılar" dedi. 

Abdülhamit 30 sene sarayından çıkmadı

Payitaht Abdülamit dizisinde anlatılan Abdülhamit'le gerçek Abdülhamit arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Murat Bardakçı, "30 sene Sultan Abdülhamit sarayından çıkmamıştır, dizide elde tabanca baskına gidiyor. Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı, öyle bir Abdülhamid yok" dedi.

Payitaht dizisini bazen gülmek içi izliyorum

TRT'nın Payitaht dizisini izleyip izlemediği sorulan Bardakçı, "Bazen gülmek için bir kaç dakika izliyorum" cevabını verdi. "Türkiye’de şimdi çok kötü bir moda başladı. Türkiye’de çok kötü bir akım bu…" diyen Murat Bardakçı,  "Koskoca kazık kadar profesörler dergi koleksiyonlardan, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar, böyle şey olmaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en güçlü dönemleri tek adam dönemleridir

Türkiye'deki demokrasi tartışmaları ile ilgili de konuşan Bardakçı, "Demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil genetik yapımız" dedi. Bardakçı konuşmasına şöyle devam etti:  "Demokrasi kıta Avrupa’sı için bambaşkadır. Şark dünyası tek adam sever. Türkiye’nin en güçlü olduğu dönemler tek adam dönemleridir."

Bugün Türkiye'de tek adam yönetimi mi var

"Şark dünyası tek adam sever. Abdulhamit de Atatürk de tek adamdı" diyen Murat Bardakçı, "Bugün Türkiye tek adam dönemi mi yaşıyor?" sorusu üzerine  şöyle konuştu: "Geçmişle mukayese ettiğin vakit tam değil. Tek adam döneminde muhalif şeyleri söyleyemezsin. Halk TV, Sözcü Gazetesi varsa söylüyorsun demektir. Bu eksiğimiz veya övünülecek bir şey değil, bu bizim yapımız."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Aç kurtlar mahalleye indi ineği telef etti korkunç anlar güvenlik kamerasında
Aç kurtlar mahalleye indi ineği telef etti korkunç anlar güvenlik kamerasında
Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”
Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: “Utanmadılar, utanmıyorlar”
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu dehşet anları
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu dehşet anları
İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor
İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor
Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı
Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı
Ufak at Rasim Ozan Kütahyalı! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...
Ufak at Rasim Ozan Kütahyalı! İsteseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı...
Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin
Ceren'in son görüntüsü içleri acıttı! Alkollü sürücü: Ölüyor yetişin
Fenerbahçe'den "Oosterwolde hoş geldin" paylaşımı
Fenerbahçe'den "Oosterwolde hoş geldin" paylaşımı