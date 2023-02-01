Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum

Gazeteci yazar Murat Bardakçı'dan Sultan Abdülhamit'le ilgili flaş açıklamalar geldi. TRT1'in Payitaht dizisindeki Abdülhamit'in gerçek Abdülhamit'le ilgisi olmadığını belirten Murat Bardakçı, “Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum” dedi.

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Son yıllarda TV ekranlarında yayınlanan tarih dizileri ve Osmanlı padişahlarının ekrana getirilme biçimlerini eleştiren Bardakçı, özellikle Abdülhamit konusunda sönmek üzere olan tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Erdoğan bunu bilmiyor muydu!

Candaş Tolga Işık'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sultan Abdulhamit döneminde bir metrekarae bile toprak kaybedilmedi" sözlerini hatırlatması üzerine Bardakçı, "Evet bir metrekare kaybedilmedi milyon metrekare kaybedildi" diyen Murat Bardakçı, "Erdoğan bunu bilmiyor mu" sorusuna da "Erdoğan'a o metni yazanlar bilmiyor ya da bilerek öyle yazdılar" dedi.

Abdülhamit 30 sene sarayından çıkmadı

Payitaht Abdülamit dizisinde anlatılan Abdülhamit'le gerçek Abdülhamit arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Murat Bardakçı, "30 sene Sultan Abdülhamit sarayından çıkmamıştır, dizide elde tabanca baskına gidiyor. Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı, öyle bir Abdülhamid yok" dedi.

Payitaht dizisini bazen gülmek içi izliyorum

TRT'nın Payitaht dizisini izleyip izlemediği sorulan Bardakçı, "Bazen gülmek için bir kaç dakika izliyorum" cevabını verdi. "Türkiye’de şimdi çok kötü bir moda başladı. Türkiye’de çok kötü bir akım bu…" diyen Murat Bardakçı, "Koskoca kazık kadar profesörler dergi koleksiyonlardan, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar, böyle şey olmaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en güçlü dönemleri tek adam dönemleridir

Türkiye'deki demokrasi tartışmaları ile ilgili de konuşan Bardakçı, "Demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil genetik yapımız" dedi. Bardakçı konuşmasına şöyle devam etti: "Demokrasi kıta Avrupa’sı için bambaşkadır. Şark dünyası tek adam sever. Türkiye’nin en güçlü olduğu dönemler tek adam dönemleridir."

Bugün Türkiye'de tek adam yönetimi mi var

"Şark dünyası tek adam sever. Abdulhamit de Atatürk de tek adamdı" diyen Murat Bardakçı, "Bugün Türkiye tek adam dönemi mi yaşıyor?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Geçmişle mukayese ettiğin vakit tam değil. Tek adam döneminde muhalif şeyleri söyleyemezsin. Halk TV, Sözcü Gazetesi varsa söylüyorsun demektir. Bu eksiğimiz veya övünülecek bir şey değil, bu bizim yapımız."