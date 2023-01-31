Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu

EDİRNE'de sağlık ekibinin soru sormasına öfkelenen kazazede ''Yok adını söyle, yok TC'ni söyle. Bir söylüyorum, bin soruyor'' diyerek ambulanstan indi.

Edirne'de trafik kazasında yaralanan kişinin ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu.

Sağlık ekibinin soru sormasına öfkelenen şahıs ''Yok adını söyle, yok TC'ni söyle. Bir söylüyorum, bin soruyor'' diyerek ambulanstan indi.

Başından yaralı olan o vatandaş, jandarmanın uğraşları sonucunda ikna oldu ve ambulansa tekrar bindi.