Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı AK Partili vekillere tepki: Aldığınız maaşlar haramdır

Cumhurbaşkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantılara katılmayan AK Parti'li vekillere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın hedefinde bu kez TBMM'de çalışmalara katılmayan bazı AK Partili vekiller vardı. Erdoğan'ın sözleri hem salondan alkış aldı, hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni üzmüştür. Bu millet, kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor. Bu maaşla birlikte vekil arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim vekil arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin! " diye konuştu.