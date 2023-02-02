Uçakta namaz kıldıklarını TikTok'tan yayınladılar: Bu namaz kabul olur mu?

İsmailağa cemaatine yakın kişiler uçakta seyir halindeyken namaz kıldı. O anlara dair görüntüler 'İman varsa imkan da vardır' cümlesiyle sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere 'bu namaz kabul olur mu?' yorumları yapanlar oldu.

Sosyal medya uygulaması TİkTok'ta paylaşılan bir video gündeme oturdu. Seyir halindeki bir uçakta namaz kılan kişiler bu görüntüleri "İman varsa imkan da vardır" sözüyle paylaştı.

Söz konusu görüntülerde, uçakla yolculuk halindeki takkeli ve şalvarlı bir grup, havada seyir halinde olduklarını aldırmadan namaz kıldı.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan grup sosyal medyada gündem oldu. Görüntülere 'bu namaz kabul olur mu?' gibi yorumlar geldi...

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen ve 62 bin takipçisi olan TikTok hesabı dini içerikli videolarıyla biliniyor.