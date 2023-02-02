EYT'de emekli maaşları 11 bin 640 lira olacak! Ali Tezel 'değişecek' deyip duyurdu

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Ancak getirilen kademeli prim gün sayısı EYT'lileri hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal Güvenlik uzmanı Ali Tezel, EYT yasasında Meclis'te iki şeyin değişeceğini belirtip şunları söyledi: Birincisi 5 bin gün sınırı gelecek. İkincisi 1999 öncesi olduğu gibi hesaplanacak ve emekli aylığı 11 bin 640 lira olacak...

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarı, emeklilik bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Daha önce erkeklerde 25, kadınlarda 20 sigortalılık gününü ve 5 bin prim gününü dolduranların yaş şartına bakılmaksızın emekli olacakları açıklanmıştı. Ancak Meclis'e sunulan yasa tasarısında prim gün sayısının 5.975 güne kadar çıkması tepkilere neden oldu.

Meclis'te EYT yasasındaki iki şey değişecek!

Türkiye'nin en tanınmış sosyal güvenlik uzmanlarından Ali Tezel, EYT'liler için dikkat çeken bilgiler verdi. EYT yasa tasarısında iki şeyin Meclis'te değiştirilmesini beklediğini ifade eden Ali Tezel, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada EYT'den 1999 ve öncesi sigortalı olanların faydalanacağını hatırlatıp şunları söyledi:

5 bin prim günü şartına dönülecek

EYT'de değişmesini beklediğim iki şey var. Birincisi 50 bin gün... 1999 öncesi yasada emeklilik için 5 bin prim günü şartı vardı. Meclis'e verilen yasa tasarısında ise 5 bin günden başlayıp 5 bin 975 güne kadar çıkan bir kademe yapmışlar.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan EYT yasasına göre, kademeli prim sistemine göre prim gün sayısı 5 bin 975 güne kadar çıkıyor.

EYT'liye verilen sözler tutulmalı

Bunun Plan Bütçe Komisyonu'nda veya Genel Kurul'da verilecek önerge ile düzeltilmesini bekliyorum. Çünkü verilen sözler tutulmalı. Madem 1999 öncesi gibi olacak öyleyse 5 bin gün. Ne işi var 5 bin 975 günün! O 1999'dan sonra verilen yasa ile 2002 yılında geldi.

Bu yasa ile maaşlar 5 bin 500 TL olacak

İkincisi emekli aylıkları. Şu andaki sistemle emekli aylığı hesaplanırsa EYT'lilerin emekli aylığı taban aylığı denen 5 bin 500 lirayı geçmeyecek. Yani çalıan EYT'lilerin büyük bir kısmı emekli aylığını 5 bin 500 lira olarak alacak.

99 öncesi gibi aylıklar 11 bin 640 TL olacak

Ancak 1999 öncesi gibi emekli aylığı hesaplanırsa en düşük emekli aylığı 11 bin 640 lira olacak. Madem 1999 öncesi gibi EYT'liler emekli olacak, emekli aylıklarının hesabında da 2000 yılı ve 2008 yılında yapılan değişiklikleri göz önüne almadan 1999 öncesi gibi EYT'lilere yüzde 70 aylık bağlama oranıyla aylık bağlanmalıdır. Böylece en düşük aylık 11 bin 640 lira olacaktır.

Öyleyse yapılması gereken şey belli

- Yine hak ettiğiniz emekli aylığını alacaksınız. Öyleyse EYT'de 1999 öncesine dönüyorsak, birincisi 5 bin prim gününe dönmeli, ikincisi aylıklar 99 öncesi gibi hesaplanmalı...