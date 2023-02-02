Yunanistan Türk askerlerine ateş açtı! Büyük provokasyon kamerada...

YUNANİSTAN'ın Ege denizinde Türk teknelerine yönelik tacizleri sürüyor. Son olarak Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerlerin Türk Sahil Güvenlik botuna ateş açtığı anların videosu sosyal medyaya düştü.. O saldırının 5 Ocak'ta yaşandığı ortaya çıktı.

Yunanistan, Ege denizinde tansiyonu yükseltmek için çok tehlikeli bir provokasyona imza attı. Daha önceleri Türk balıkçı teknelerini taciz eden ve ateş açan Yunan güçleri bu hareketini yineledi.

Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerler, Ege denizinde seyir halindeki Türk Sahil Güvenlik botuna gerçek mermilerle ateş açtı. O anlar Yunan güvenlik botunda bulunan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayınlandı. Yunanlı askerlerin Türk Sahil Güvenlik botuna ateş açtığı anlar yoğun tepki çekti.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Türk sahil güvenlik ekiplerinin de Yunan güçlerine böyle karşılık verdiği görüldü.

Sahil Güvenlik komutanlığı: Misliyle cevap verildi

Konu üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklama yaptı. Sahil güvenlik komutanlığının kurumsal web sitesi üzerinde yer alan açıklamada görüntülerin 5 Ocak 2023 tarihine ait olduğu belirtilirken, ateş açan Yunan botuna misliyle karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklama şu şekilde:

05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.