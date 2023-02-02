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POLİTİKA

Meral Akşener, Bursa’da Sinan Ateş’in baba evini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kimseye haber vermeden gittiği Bursa'da, Ankara'da suikast hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in baba ocağını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessiz sedasız gittiği Bursa’da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in baba evini ziyaret etti. Sinan Ateş'in ailesinin Osmangazi ilçesindeki evine giden Meral Akşener, baba Musa Ateş ve anne Saniye Ateş ile görüştü. Ardından da Bursa'dan ayrıldı. Meral Akşener dünkü İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Sinan Ateş suikastiyle ilgili şunları söylemişti:

- 14 Mayıs’a kadar, her konuşmamda; "Sayın Erdoğan’a, aynı soruyu soracağım.” demiştim. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki, genç bir akademisyene, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na, Ankara’nın göbeğinde, kim suikast düzenledi?

Cumhurbaşkanıyım diye ortada gezemezsin

- Banu Çiçek'in ve Bengisu’nun babasına, Sinan Ateş’e, kim kıydı, katiller, nerede saklanıyor, saklanmalarına, kim izin veriyor, yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!

- Devletin içinde, mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken; “Cumhurbaşkanıyım” diye, ortalıkta gezemezsin! 

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