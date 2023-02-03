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MEDYA

Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı ile fena dalga geçti!

Komedyen Şahan Gökbakar, CNN Türk canlı yayınında diğer konuklar konuşurken cebinden tırnak makasını çıkarıp tırnak kesen anketçi Hakan Bayrakçı'yı fena tiye aldı. Gökbakar yaptğı videoyu, "Canlı yayında kişisel bakım; Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım" diye paylaştı.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti. Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" demişti.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım?????? Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım??" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı tiye aldı. Skeçte CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti. 

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